ゼレンスキー大統領らの暗殺計画に関与したとして、ウクライナ保安局（SBU）は7日、ウクライナ国家警護部隊に所属する大佐2人を反逆やテロ準備の疑いで逮捕したと発表した。2人はロシアの連邦保安局（FSB）に協力していたという。【写真】五輪メダル売ったウクライナ選手日本人落札者から届いた驚きの言葉発表によると、暗殺計画はゼレンスキー氏のほか、SBUのマリュク長官や国防省のブダノウ情報総局長が対象だった。FSBは