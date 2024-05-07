[パリ／ロンドン ６日 ロイター] - 米国と欧州連合（ＥＵ）加盟国の大半は、モスクワで７日に行われるロシアのプーチン大統領の就任式に出席しない。一方、フランスなど一部の国は代表を派遣する方針。欧米諸国の間でプーチン氏を巡り対応の違いが浮き彫りになっている。米国務省のミラー報道官は「就任式に代表を送ることはない」と説明。英国とカナダも就任式に代表を派遣しない方針を示している。ＥＵの報道官は、駐ロシア大使