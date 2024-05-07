ロンドン公演休演でも「私めっちゃ元気」と発信した橋本環奈舞台『千と千尋の神隠し』のロンドン公演を休演した女優の橋本環奈は、5月2日、Xにこう記した。《皆様ご心配をおかけしました。日本から観に来られたり、昨日の観劇を楽しみにして頂いた方、申し訳ありません。舞台 千と千尋の神隠し ロンドン公演私にとっては本日初日になります！無事に千穐楽まで走り抜けたいと思います！よろしくお願いします！》このポストを