値上げの波は、身近なコーヒーにも押し寄せている。さらなる値上げにつながる「新たな問題」も指摘されている。7日、「イット!」が訪れたのは、東京・目黒区にあるコーヒー豆専門店「八雲珈琲店」。ひき立てのコーヒー豆に、お湯を丁寧に注ぐと、店自慢の1杯が完成。客「毎日飲んでます。（このお店の）1日1杯ないし2杯、とにかくコーヒーを飲んでいる瞬間は最高の瞬間というか、生きがいですね。生きててよかったと」この店では、