うまくいっていると信じて疑わなかったパートナーから『突然の離婚宣告』をされたら、どうしますか？ 新婚のA子さんは、ある日なんの前触れもなくご主人から離婚を告げられてしまいました。一体なぜ？ ご主人を問い詰めた結果、とんでもないことが発覚し……！？ 自分勝手すぎる！ ダメ夫の悲しい末路 A子さんが悲しみに暮れる日々を過ごすこと１週間……。なんと驚くべきことに、別れたはずのご主人が