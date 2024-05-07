“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（43）が7日までに公式YouTubeチャンネル「毎週キングコング」を更新。所属する吉本興業に“ブチギレた件”の真相を語った。先月25日、自身のXを通し「むちゃくちゃ腹立つ。芸人さんのYouTube出演本人からオッケー出てて会社NGだって」と会社により共演NGを通告されたことを報告。会社側の決定に「なんで俺はこの会社にいるんだ？？なんじゃこれ」と不満をぶちま