任天堂が7日発表した2024年3月期決算の純利益は前年比13.4%増の4906億円となり、過去最高を更新した。売上高は4.4%増の1兆6718億円、営業利益は4.9%増の5289億円だった。23年4月に公開した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が世界的に大ヒットし、歳末商戦でもマリオ関連のゲームソフトの売れ行きが堅調だった。