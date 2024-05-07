実業家の堀江貴文氏が７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、モスバーガー値上げに持論を展開した。この日、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは５月２２日から全国店舗でコーヒー、紅茶、オレンジジュースの価格を改定することを発表。ブレンドコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティーはすべてのサイズを１０円値上げ。おかわりコーヒーは現行の１００円から１２０円へ。１００％オレンジジュースについ