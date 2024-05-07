沖縄県の那覇市役所で不審物が見つかり、職員など2000人が避難したが、不審物の中身はアイロンだったことがわかった。7日午後0時40分ごろ、「不審なスーツケースがある」と110番通報があった。市の関連施設に爆破予告のメールが届いていたことから、那覇市は庁舎を閉鎖し、職員など約2000人が近くの小学校などに避難した。不審物はスーツケースのようなもので、関係者によると、中にアイロンが入っていたという。