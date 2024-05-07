観光立町を掲げる多摩川上流の東京都奥多摩町が、河川敷でバーベキューを楽しむ観光客が放置したごみに頭を悩ませている。ごみは河川敷だけでなく、住宅の敷地や公衆トイレ内にも捨てられている。観光客と観光ごみの間で揺れる町は、河川敷でのバーベキューを禁じる強硬策の検討も始めた。【写真】河川敷でBBQを楽しむ観光客にドローンが呼びかけゴールデンウイークの中日の2日、奥多摩町役場近くを流れる多摩川河川敷の上空に