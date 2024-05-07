こんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。鏡で毎日自分の姿を見ていても、小さな変化には気づかないものですよね。でもある時ふと「あれ？ なんだか老けてる？」とハッとすることはないでしょうか。そんな時、私もちゃんと生きているんだなぁと感慨深くなると同時に、なんだかちょっと自分に自信をなくすような気にもなりますよね。さて、今回は体の変化をより感じやすい40代が「老け