王座を防衛した井上尚弥5月6日、ボクシングの4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（31＝大橋）が、東京ドームで元世界2階級制覇王者のWBC世界同級1位ルイス・ネリ（29＝メキシコ）を6回1分22秒TKOで破り、防衛に成功した。試合は第1ラウンドから、波乱の幕開けとなった。1分49秒過ぎにネリの左フックがカウンターで決まり、井上はプロ初のダウンを喫する衝撃の展開になった。しかし、残り時間を冷静に防御。そして、第2ラ