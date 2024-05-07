5月6日、プロボクシングの4大世界戦が東京ドームで行われ、スーパーバンタム級の4団体統一王者の井上尚弥選手（31）と、挑戦者である元2階級制覇王者のルイス・ネリ（29）が激闘を繰り広げた。結果として、6ラウンド目で井上選手がTKO勝利し、防衛成功を果たした。しかし、1ラウンド目、ネリ選手の左フックが井上の顎に着弾し、尻もちをついてしまう場面が。プロアマを含めたキャリアを通じて初めて、井上選手がダウンを取られる状