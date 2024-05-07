韓国大手芸能事務所HYBEとミン・ヒジン代表の騒動が激化するなか、ADORの理事会が5月10日に開かれる見通しだ。【画像】「クソジジイ」ミン・ヒジン、まさかのTシャツ化7日、韓国メディア『聯合ニュース』の報道によると、ADORは来る10日9時よりソウル某所で理事会を開催するという。理事会の上程議案は臨時株主総会の招集だ。（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン代表先立って4月30日、ミン・ヒジン代表側はソウル西部地裁で開かれた臨