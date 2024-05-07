エステーは７日、消臭芳香剤「消臭力ＰｒｅｍｉｕｍＡｒｏｍａ」とコメ用防虫剤「米唐番」シリーズの計１９品目について、９月１日出荷分から約５％値上げすると発表した。原材料価格や電気代の高騰で、価格の維持が難しくなった。店頭想定価格は、消臭力が「トイレ用」「玄関・リビング用」ともに４０５円前後から４２６円前後に、「米唐番５ｋｇタイプ」は４９２円前後から５２５円前後に上がる。