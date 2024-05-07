「小さなお子さんの親御さんにお願いです」とSNSに投稿したのは、20年以上医療機関に勤務するベテラン看護師の「ゴリアテの母」さん（以下、投稿者）。お願いは、「医療機関に来て、騒いだり、じっと出来ないお子さんに『看護師さんに注射されるよ！』と、言うのは止めてください」と続きます。「看護師さんに注射されるよ！」は、投稿者の経験上逆効果である上に、看護師も傷つくといった内容の投稿に、3万を超えるいいねと