元ミス・エクアドル候補でモデルのランディ・パラガさん（２３）がタコのセビーチェをインスタグラムに投稿したところ、食事場所が発覚し、駆け付けた殺し屋に射殺された。エクアドル紙エル・ウニベルソが先日、報じた。パラガさんが、ケベドのラ・クアドラ・ショッピングセンター内にあるセビチェリア（魚介専門店）内で殺害された。朝食をとっていると、殺し屋たちが入ってきて数回撃たれ亡くなった。殺害の様子は店の防犯