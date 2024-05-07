【AFP＝時事】サッカーマレーシア代表の選手（26）が週末にショッピングモールで酸をかけられ2度のやけどを負ったと、同国の首都クアラルンプール近郊スランゴール（Selangor）州のスポーツ担当議員が明らかにした。負傷したのはマレーシア1部リーグのスランゴールFC（Selangor FC）でプレーするFWファイサル・ハリム（Faisal Halim）選手で、5日にプタリンジャヤ（Petaling Jaya）市で襲撃され、首や肩、手、そして胸などをやけ