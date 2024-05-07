高速道路の料金を時間帯で変動、疑問の声が続出「結果的にステルス値上げ」Smart FLASH

高速道路の料金を時間帯で変動、疑問の声が続出「結果的にステルス値上げ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高速道路の料金を時間帯などで変える施策についてFLASHが伝えた
  • 社会実験として実施中で、政府が全国へ本格導入する方針との報道が
  • SNSでは「結果的にステルス値上げ」などと疑問視する声が多く上がった
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