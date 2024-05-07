楽天グループが３日ぶり急反発。日本経済新聞電子版が６日、１月に始まった新たな少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の口座開設数に関し、「日本経済新聞が独自に聞き取ったところ、３月末時点の開設数のシェア首位は楽天証券だった」と報じた。楽天証券を傘下に持つ楽天グループに対しては、事業への好影響を期待した買いが入ったようだ。報道によると、楽天証券は３月末時点で５２０万程度の口座を獲得し、全体に占め