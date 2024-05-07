?モンスター級?の巨額オファーだ。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王座の初防衛に成功した井上尚弥（３１＝大橋）らの一夜明け会見が７日、横浜市内の大橋ジムで開かれ、同ジムの大橋秀行会長が、井上に２０億円以上のファイトマネーで海外進出の話が届いていることを明かした。前日の井上は、挑戦者でＷＢＣ同級１位の?悪童?ルイス・ネリ（メキシコ）に初回にキャリア初のダウンを奪われる波乱の幕開けとなったも