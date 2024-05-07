米航空機大手ボーイングの中型機「787」について、出荷前に一部の検査をしていないのに、したように記録を改ざんした疑いがあるとして、米当局が調査に乗り出した。787は日本企業が重要部品の多くを製造し「準国産」とも言われ、日本の航空会社も多く運航する。問題の影響が日本にも及ぶ可能性がある。【画像】連載「強欲の代償〜ボーイング危機を追う」米連邦航空局（FAA）は6日の声明で、一部の787の翼と胴体の接合部分につ