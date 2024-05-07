アメリカのコロンビア大学は学生らの反イスラエルデモをうけ、今月15日に予定されていた卒業式を中止すると発表しました。全米に広がったデモの起点になったコロンビア大学では、パレスチナを支持するデモ隊を警察が強制排除しましたが6日、イスラエル支持派が大学周辺に集まり、親パレスチナのデモに抗議する集会を開きました。大学側は、警備上の懸念があるとして、今月15日に予定されていた全学部共通の卒業式を中止すると発表