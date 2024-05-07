栃木県那須町の河川敷で4月、会社役員夫妻の焼損した遺体が見つかった事件で、警視庁と栃木県警の捜査本部は、会社役員の関根誠端容疑者（32）を死体損壊容疑で6日に逮捕した。関根容疑者は夫妻の長女の内縁の夫で、捜査本部は事件を首謀したとみている。死体損壊容疑で逮捕された関根誠端容疑者=2023年2月ごろ、東京都台東区、知人提供捜査本部や関係者によると、亡くなった宝島龍太郎さん（55）と妻の幸子さん（56）は東京・