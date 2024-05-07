今季は打者に専念し、圧倒的な成績を残しているドジャース大谷翔平（29）。相棒だった元通訳・水原一平容疑者（39）を違法賭博問題で失う波乱の開幕だったが、大谷本人はすでに切り替えている様子だ。4月26日の会見ではこの1か月の騒動について、「気にしないでほしい。むしろ笑いに変えるくらいのコミュニケーションを」と振り返っている。【写真】抹消されていた水原容疑者の「マリファナ所持」裁判資料。他、出廷前、玄関先