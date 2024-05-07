ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体王座戦（６日、東京ドーム）で、統一王者の井上尚弥（３１＝大橋）がＷＢＣ同級１位のルイス・ネリ（２９＝メキシコ）に６ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝ちで防衛に成功した。元ＷＢＡ世界ミドル級王者・竹原慎二氏（５２）は７日までに自身のユーチューブチャンネル「竹原テレビ」を更新。別のチャンネルで元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の渡嘉敷勝男（６３）、元ＷＢＡ世界スーパーフェザ