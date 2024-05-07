プロ野球セ・リーグDeNA6−5ヤクルト（6日、横浜スタジアム）2019年以来、5年ぶりにプロ野球のグラウンドに帰ってきたDeNA筒香嘉智選手。『6番レフト』でスタメン出場すると2−5の3点ビハインドの8回、1点を返しなおも2アウト1、2塁のチャンスで打席が回ります。ヤクルト・エスパーダ投手の初球ストレートを捉えると、打球は右中間スタンドへ。DeNAファンの大歓声が飛び交う復帰後初ホームランは、試合をひっくり返す一発。ス