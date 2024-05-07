６日放送のテレビ朝日「激レアさんを連れてきた。」で、産休中だった弘中綾香アナウンサー（３３）が復帰した。冒頭で、白衣姿で登場し「さあ若林さん、ご無沙汰しております。私、戻ってまいりました」と頭をさげた。若林正恭が「もうブランク感じさせないね。『どうですか？私の』みたいな」とイジって笑わせた。先に５月１１日放送のゴールデンＳＰの収録に参加しており、この収録が産休明け２本目と説明された。弘中ア