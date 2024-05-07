現代社会においては、病院で診断はされていないものの、心や身体の不調を感じながら生活している人が多くいるという。特に「五月病」は5月の連休明けに心身の不調を感じるものとして広く認知されている。障害や福祉サービスに関する情報サイト「マナポッケ」を運営するmanabyでは、五月病の経験のある人を対象に「五月病の症状と乗り越え方」に関するアンケート調査を実施した。五月病を経験した311名中、約7割の218名が五月病の症