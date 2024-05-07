病気知らずで女優になることを夢見ていた13歳のシマリア・グレンさん（Symaria Glenn）が今年2月、脳出血で亡くなった。家族はその後、シマリアさんの臓器を5人に提供することを決意。その中には数年前に人工透析を始め、腎臓が必要だった父親も含まれていた。命を繋ぐ臓器移植の話題を米ニュースメディア『USA TODAY』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米フロリダ州ウェスト・パーム・ビーチに住む5児の父ショーン・グレン