佐川急便のトラックに付けられる営業所名の札＝4月、東京都江東区プライバシーを守って働きやすい業界に―。物流大手の佐川急便が全国の自社トラックに掲示していたドライバーの名札を廃止した。運転マナーの向上を目的に30年以上前から行ってきたが、交流サイト（SNS）で名前を拡散される恐れや、女性ドライバーからの不安の声を受けて取りやめた。佐川急便は2月からトラックや軽バン計約2万6千台の後部に付けていた名札を試