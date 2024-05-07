日産新型「エルグランド」どうなる？ここへきて、エルグランドがあらためて話題になっています。2024年3月28日、「エルグランド」の一部仕様変更が発表されました。今回、「インテリジェント・アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）」、「ディスプレイ付自動防眩型ルームミラー」を全車に標準装備することで、より安全性の向上を図りました。【画像】「えっ…！」これが日産「次期型エルグランド!?」です！画像で見る