名古屋グランパスなどで活躍した元ブラジル代表FWジョー(37)が逮捕された。名古屋で2018年のJ1リーグ得点王に輝いたジョー。セレソンの一員として2014年ブラジル・ワールドカップ(W杯)にも出場した点取り屋で、昨年2月に現役引退も、今年1月にブラジル2部のアマゾナスでカムバックした。そんなジョー、以前から何かとお騒がせな部分の説明はここでは省くが、ブラジル『グローボ』によると、6日夜、リーグ戦第3節ポンチ・プレッタ戦