¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÇ³¤¨À¹¤ë¼Ö¤«¤éÃËÀ¤òµß¤Ã¤¿2¿Í¤Î·Ù»¡´±¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤æ¤¨¹¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÊÊÆ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤ÎÌ¿¤â¸Ü¤ß¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Ù»¡´±¤¬Ç³¤¨À¹¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Èà¤é¤¬¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØNew York Post¡Ù¡ØAustin American-Statesman¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö5·î24Æü¸á¸å4»þ40Ê¬º¢¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥È¥é¥ô¥£¥¹·´¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÔÌ±¤«¤é¶ÛµÞÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉÂâ¤È·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó·Ù»¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¡¦¥«¥ì¥é½äºº¡ÊChandler Carrera¡Ë¤È¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ô¥Í¥À½äºº¡ÊEddie Pineda¡Ë¤¬¾ÃËÉÂâ¤è¤êÀè¤Ë¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï´û¤Ë¹õ¤¤±ì¤ò¤â¤¦¤â¤¦¤È¾å¤²¤Ê¤¬¤é±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏÃËÀ¤¬Æ°¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È2¿Í¤Ï¡¢¾ÃËÉÂâ¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¼ÖÆâ¤ÎÃËÀ¤òµß¤¦¤Ù¤¯¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£¥Ô¥Í¥À½äºº¤ÏÁë¤ò³ä¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢¥«¥ì¥é½äºº¤ÏÃËÀ¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ã²Ð´ï¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Í¥À½äºº¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃËÀ¤ò¼ÖÆâ¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬ÃËÀ¤ò¼Ö³°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¾®¤µ¤ÊÇúÈ¯²»¤òÎ©¤Æ¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿2¿Í¤Ï±ê¤«¤é¤µ¤é¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¤ËµÞ¤¤¤ÇÃËÀ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¡£Èà¤é¤Î¿×Â®¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¿¤ÏÌµ»ö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¶á¤¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤Ï·ÙËÀ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁë¤ò2¡¢3²ó¤Û¤ÉÃ¡¤¤¤Æ³ä¤ê¡¢2¿Í¤ÇÃËÀ¤ò30¡Á50¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó9¡Á15¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÇúÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿20ÉÃ¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë±ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡£´°Á´¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ï¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÃËÀ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×
º£²ó2¿Í¤¬µß¤Ã¤¿ÃËÀ¤À¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤êÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂ¤ò¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤«¤éÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤¬²óÅ¾¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬¥¹¥Ô¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·²ÐºÒ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ô¥Í¥À½äºº¤È¥«¥ì¥é½äºº¤ÏÍâÆü¤ËÆ±½ð¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ·±Îý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAustin American-Statesman¡Ù¤¬Instagram¤Ë2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤Îµß½Ð·à¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈà¤é¤¬¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤µ¤é¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¡ª¡¡º£¤«¤éË¡Î§¤òÇË¤ë¤«¤é2¿Í¤Î½äºº¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¤¦¤¨¤ËÈà¤é¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤ï¡£·Ù»¡´±¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ï¡£¡×
¤Þ¤¿¡ØNew York Post¡Ù¤Ï¡¢2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¡¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥Ô¥Í¥À½äºº¤È¥«¥ì¥é½äºº¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£²èÁü¤Ï¡ØAustin American-Statesman¡¡2021Ç¯5·î26ÆüÉÕInstagram¡Ö¡ÈHe¡Çs still in there!¡É¡×¡Ù¡ØAsst. Chief Robin Henderson¡¡2021Ç¯5·î25ÆüÉÕTwitter¡ÖOfficers Pineda and Carrera received a chief¡Çs coin of recognition for their heroic actions yesterday, in saving a man¡Çs life from the vehicle fire.¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë