¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï2021Ç¯2·î16Æü¤«¤é¡¢¥­¥ã¥é¥á¥ë»ÅÍÍ¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤í¤ä¤«¥­¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¡ß¥µ¥¯¥Ã¤È¿©´¶

¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡×¤Ï¡¢¥ë¥Þ¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥ì¡¼¥×¥¯¥Ã¥­¡¼À¸ÃÏ¤ò¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ê¥­¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¡£

1ÂÞ¤Ë11ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£

¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥ë¥Þ¥ó¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤â¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ê¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡Ë¤Ð¤«¤ê¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£

¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤¬½Ð¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£

¤Þ¤ÀÌ¤ÂÎ¸³¤Î¿Í¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò¡ª

¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£

´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ150±ß¤Ç¤¹¡£