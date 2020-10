本稿では、2020年11月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。『神獄塔 メアリスケルターFinale』発売日:5日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:謎解き×パニック×ザッピング3DダンジョンRPGURL:https://www.compileheart.com/mary-skelter/finale/『爆丸 チャンピオンズ・オブ・ヴェストロイア』発売日:5日(JP) 機種:NSW ジャンル:RPGURL:https://warnerbros.co.jp/games/detail.php?title_id=57203『シャドウバース チャンピオンズバトル』発売日:5日(JP) 機種:NSW ジャンル:カードバトルRPGURL:https://shadowverse-championsbattle.jp/『セブンナイツ 〜時空の旅人〜』発売日:5日(JP) 機種:NSW ジャンル:RPGURL:https://7knights4s.netmarble.com/ja『Grey Skies: A War of the Worlds Story』発売日:5日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:アクションアドベンチャーURL:https://www.steelartssoftware.com/grey-skies『Descenders』発売日:5日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:レーシングURL:https://gamesource-ent.jp/news/detail/81『Dirt 5』発売日:6日・10日・12日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX/XSS/XB1 ジャンル:レーシングURL:https://dirtgame.com/dirt5『Need for Speed:Hot Pursuit Remastered』発売日:6日・13日(JP) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:レーシングURL:https://www.ea.com/ja-jp/games/need-for-speed/need-for-speed-hot-pursuit-remastered『Xbox Series X|S』発売日:10日(JP) 機種:XSX/XSS ジャンル:ゲーム機URL:https://www.xbox.com/ja-jp/consoles『アサシン クリード ヴァルハラ』発売日:10日・12日(JP) 機種:PC/PS5/PS4/XSX/XSS/XB1 ジャンル:アクションRPGURL:https://ubisoft.co.jp/acv『ウォッチドッグス レギオン』発売日:10日・12日(JP) 機種:PS5/XSX/XSS ジャンル:オープンワールドアクションURL:https://ubisoft.co.jp/wdlegion/『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』発売日:10日・12日(JP) 機種:PS5/XSX/XSS ジャンル:スタイリッシュアクションURL:https://www.capcom.co.jp/devilmaycry/5se/『Yakuza: Like a Dragon』発売日:10日(US) 機種:PC/PS4/XSX/XSS/XB1 ジャンル:ドラマティックRPGURL:https://likeadragon.sega.com/home.html『Gears Tactics』発売日:10日(JP) 機種:XSX/XSS/XB1 ジャンル:ストラテジーURL:https://www.xbox.com/ja-JP/games/gears-tactics『The Falconeer』発売日:10日(US) 機種:PC/XSX/XSS/XB1 ジャンル:オープンワールドアクションURL:https://www.thefalconeer.com/『Enlisted』発売日:10日(US) 機種:PC/XSX/XSS/XB1 ジャンル:MMOシューターURL:https://enlisted.net/en/『NBA 2K21』発売日:10日・12日(JP) 機種:PS5/XSX/XSS ジャンル:バスケットボールURL:https://nba2k.jp/『プラネットコースター: コンソール版』発売日:10日・12日(JP) 機種:PS5/PS4/XSX/XSS/XB1 ジャンル:テーマパーク運営シミュレーションURL:https://console.planetcoaster.com/ja-JP『XIII』発売日:10日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:FPSURL:https://www.microids.com/us/game-xiii-us/『Tetris Effect: Connected』発売日:10日(JP) 機種:PC/XSX/XSS/XB1 ジャンル:パズルゲームURL:https://www.tetriseffect.game/ja/connected/『FUSER』発売日:10日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:リズムゲームURL:https://www.fuser.com/en-us『KINGDOM HEARTS Melody of Memory』発売日:11日(JP) 機種:PS4/XB1/NSW ジャンル:リズムアクションURL:https://www.jp.square-enix.com/kingdom/kh_mom/『PlayStation 5』発売日:12日(JP) 機種:PS5 ジャンル:ゲーム機URL:https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/『Demon's Souls』発売日:12日(JP) 機種:PS5 ジャンル:アクションRPGURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/demons-souls/『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』発売日:12日(JP) 機種:PS5/PS4 ジャンル:アクションURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/marvels-spider-man-miles-morales/『リビッツ!ビッグ・アドベンチャー』発売日:12日(JP) 機種:PS5/PS4 ジャンル:3DアクションURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/sackboy-a-big-adventure/『Astro's Playroom』発売日:12日(JP) 機種:PS5 ジャンル:アクションURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/astros-playroom/『Godfall』発売日:12日(JP) 機種:PC/PS5 ジャンル:アクションRPGURL:https://www.godfall.com/jp/『Bugsnax』発売日:12日(US) 機種:PC/PS5/PS4 ジャンル:アクションアドベンチャーURL:https://bugsnax.com/『The Pathless』発売日:12日(JP) 機種:PC/PS5/PS4 ジャンル:アドベンチャーURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/the-pathless/『天穂のサクナヒメ』発売日:12日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:和風アクションRPGURL:https://www.marv.jp/special/game/sakuna/『ジャストダンス2021』発売日:12日・24日(JP) 機種:PS5/PS4/XSX/XSS/XB1/NSW ジャンル:ダンスゲームURL:https://www.ubisoft.co.jp/jd2021『ヴァンパイア:ザ・マスカレード 紐育に巣食う血盟』発売日:12日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:アドベンチャーURL:https://coteriesofnewyork.games.dmm.com/『プリニー1・2』発売日:12日(JP) 機種:NSW ジャンル:史上最凶のやみつきアクションURL:https://prinny.jp/1-2/『メダロット クラシックス プラス』発売日:12日(JP) 機種:NSW ジャンル:クラシックゲーム集URL:https://www.medarotsha.jp/classics_plus/『バロック -ORIGINAL VERSION-』発売日:12日(JP) 機種:NSW ジャンル:アクションダークファンタジーRPGURL:https://www.sting.co.jp/bqov/『コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー』発売日:13日・19日(JP) 機種:PC/PS5/PS4/XSX/XSS/XB1 ジャンル:FPSURL:https://www.callofduty.com/ja/blackopscoldwar『ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ』発売日:13日(JP) 機種:ETC ジャンル:クラシックゲーム機URL:https://www.nintendo.co.jp/hardware/gamewatch/『Mars Horizon』発売日:17日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:戦略シミュレーションURL:https://www.aurochdigital.com/marshorizonvideogame『塊魂アンコール』発売日:19日(JP) 機種:PS4/XB1 ジャンル:転がして大きくするゲームURL:https://encore.katamaridamacy.jp/『Sniper Elite 4』発売日:19日(JP) 機種:PS4 ジャンル:TPSURL:https://gamesource-ent.jp/detail/126『バブルボブル 4 フレンズ すかるもんすたの逆襲』発売日:19日(JP) 機種:PS4 ジャンル:アクションURL:https://www.taito.co.jp/bb4f『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜』発売日:19日(JP) 機種:NSW ジャンル:ボードゲームURL:https://www.konami.com/games/momotetsu/teiban/『ゼルダ無双 厄災の黙示録』発売日:20日(JP) 機種:NSW ジャンル:アクションURL:http://www.gamecity.ne.jp/zelda-yakusai/『ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団』発売日:26日(JP) 機種:PS4/Vita ジャンル:RPGURL:https://nippon1.jp/consumer/galleria/『Vampyr ヴァンパイア』発売日:26日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:ホラーアクションRPGURL:https://gamesource-ent.jp/Vampyr/『セインツロウIV リエレクテッド』発売日:26日(JP) 機種:NSW ジャンル:オープンワールドスーパーアクションURL:https://saintsrow4.games.dmm.com/『RIDE4』発売日:26日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:リアルライディングシミュレーターURL:https://ride4.games.dmm.com/『ノースガード』発売日:26日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:リアルタイムストラテジーURL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/northgard/『ゾイドワイルド インフィニティブラスト』発売日:26日(JP) 機種:NSW ジャンル:バトルアクションURL:https://www.takaratomy.co.jp/products/zoidswildinfinityblast/『恋する乙女と守護の楯 Re:boot The "SHIELD-9"』発売日:26日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:女装護衛アドベンチャーURL:http://www.entergram.co.jp/koitate/『食用系少女 -Food Girls-』発売日:26日(JP) 機種:NSW ジャンル:アドベンチャーURL:https://justdan-games.squarespace.com/publish/food-girls以上、11月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。