夫婦そろって自宅勤務となったこちらの家庭。

妻のCaraさんはビデオ会議ツール"Zoom"を利用してテレワークをしているのですが、背後で夫が小さなイタズラ心を発揮し始めたのだとか。

だんだんエスカレートするコスプレ姿で、妻とその同僚を笑わせる夫をご覧ください。

Man Continuously Tries To Embarrass His Wife During Her Zoom Calls, Credits: Cara Fields



ある日は戦隊ヒーロー。



ある日はジェイソン。



ある日は軍人。



ある日はバットマン。



ある日はウォーリー。

最初のうちは、ハワイアンシャツなどちょっと派手なもの程度だったのが、だんだんエスカレートして行ったのだとか。

妻の同僚たちはもちろん、ネット上でも彼のファンが激増しているそうです。

自宅ストレスを解消するいいアイデアですね。