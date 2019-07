ÎáÏÂ¸µÇ¯¤À¤«¤é¤³¤½...¿áÂØ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾ºî³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ú¸åÊÔ¡Û

海外ドラマを見る時は字幕派ですか? それとも吹替派ですか? 個人的に私はどっちも派という節操のない人間ですが、字幕版と吹替版のどちらで見るかというのは、洋画も含めて永遠のテーマでもありますよね。ともあれ、日本における海外ドラマの歴史は吹替版なしには語れません。ということで、今回は令和元年ということで(元号変更からしばらく経ってしまいましたが...)、ジャンルごとに名吹替により日本でヒットした海外ドラマを独断と偏見で2回に分けてご紹介します!

1990年代の日本に海外ドラマブームを巻き起こしたSFドラマ『X-ファイル』

FBI特別捜査官のモルダーとスカリーが宇宙人、UMA、超常現象に関連した事件に挑むSFドラマ『X-ファイル』。レンタルビデオでのリリースがブームの火つけ役となり、続いて始まったテレビ朝日での放送が人気を決定づけて、1990年代の日本に海外ドラマブームを巻き起こしました。その後も映画化や新シーズンが制作されるなど根強く支持されています。

ビデオ版の声の出演はモルダーが小杉十郎太さん、スカリーが相沢恵子さん、テレビ朝日版はモルダーが風間杜夫さん、スカリーが戸田恵子さんでした。ソフト版とテレビ放送で声優が違うというのは、「洋画劇場」のようなスタイルで各放送局が洋画を地上波放送していた当時に、吹き替えた音声の二次使用などの面倒な権利関係をクリアするぐらいなら放送局が自社で吹替版を新録するということで多く見受けられたやり方です。

2016年に発売された『X-ファイル』旧シーズンのコレクターズブルーレイBOXにはテレビ朝日放送当時の吹替音声が収録され、続編となる『X-ファイル 2016』と『X-ファイル 2018』の日本語版には小杉さん・相沢さんバージョンと風間さん・戸田さんバージョンが新録されているという吹替ファンにとっては嬉しい配慮もされています。『X-ファイル』といえば、スカリーの「モルダー、あなた疲れてるのよ」というセリフがネットスラングとして有名ですが、ビデオ版にはこのセリフはないそうです。誰か、テレビ朝日放送版にこのセリフがあるのかコレクターズブルーレイBOXで調べてくれないかな...。

24時間リアルタイムで24話が進行する斬新なリアルタイムサスペンス『24 -TWENTY FOUR-』

2000年代を代表する海外ドラマの一つ『24 -TWENTY FOUR-』。24時間リアルタイムで進行するテロ対策ユニット(CTU)とテロリストとの戦いを24話で描くという斬新な設定と、各エピソードがクリフハンガー方式で展開するハラハラドキドキのストーリーに見るのを止められず、睡眠不足となる人が続出するほどの社会現象となりました。2020年に日本版リメイクが予定されているように、今でも多くの人々の記憶に残る作品です。

それと同時に、キーファー・サザーランド演じる主人公ジャック・バウアーを吹き替えた小山力也さんの人気も爆発。ジャックを熱演した小山さんによって、「本当にすまないと思っている」という絶対にすまないと思ってないだろとツッコミたくなるセリフなど数々の名言・迷言が飛び出しました。同じく2000年代に大ヒットしたサスペンスドラマ『プリズン・ブレイク』のティーバッグを吹き替えた若本規夫さんの怪演と同じくらい、見る人に一度聴いたら忘れられないインパクトを植えつけました。

海外ドラマには『24』だけでなくシーズンをイッキ見したくなる作品が多いですね。画面を常に注視しなければならない字幕版だとイッキ見はかなりつらいものがありますが、ながら見ができる吹替版はイッキ見にピッタリ。そういうところも吹替版のメリットの一つです。

これぞキング・オブ・ドラマ! 世界的な人気を誇る犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

2009年から2017年にかけて全米ドラマ視聴者数連続ナンバー1という記録を築き上げ、「世界で最も視聴されるTVシリーズ」に贈られる国際テレビ観客賞を何度も受賞し、今なお新シーズンが放送されている『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。NCIS(海軍犯罪捜査局)を舞台に、リーダーのギブスと"チーム・ギブス"という個性豊かなメンバーたちのユーモアたっぷりのやり取りと絶妙なチームワークを描く本作。ギブスの声を務める井上和彦さんと、"チーム・ギブス"の森宮隆さん、会一太郎さん、大津愛理さん、愛河里花子さんらによって、作品の魅力が余すことなく日本語版に込められています。

米国海軍に関する事件を扱うNCISが舞台ということで、科学捜査や軍事用語など難しい言葉が飛び交う本作。科学捜査モノという新しいジャンルを作り出し、世界中でヒットした『CSI:科学捜査班』もそうですが、入り組んだ犯罪の内容や難しく長い専門用語の入ったセリフは、文字数制限の厳しい字幕よりかは吹替で見る方が分かりやすいと言えます。一方で、同音異義語や音で聴くよりも漢字の字面を見た方がイメージの沸く専門用語があるのも事実。字幕版と吹替版のどちらにとっても翻訳者の腕の見せどころであり、苦労が絶えない部分でもあります。

数々の名曲で心躍る青春ミュージカルコメディ『Glee/グリー』

高校の合唱部(グリー部)を舞台に、ブロードウェイで活躍するミュージカル・スターのマシュー・モリソンや、ダンサーやミュージシャンの経験もあるキャストたちが名曲やヒット曲、ミュージカルナンバーなどを歌い上げるミュージカルシーンが話題となった『Glee/グリー』。サウンドトラックが全米アルバム・チャート1位を獲得するなど、"gleeks(グリークス)"と呼ばれる熱狂的なファンも生み出し、日本でも2010年代に放送され、洋楽ファンやミュージカルファンからも人気を博しました。吹替版には森川智之さん、野沢由香里さん、日高のり子さんらの他に、歌手としても活躍している坂本真綾さん、小野大輔さん、水樹奈々さんといった豪華な面々が名を連ねています。

本作の吹替版ではミュージカルシーンの歌はオリジナルキャストの原音がそのまま使用されていますが、洋画や海外ドラマの中には歌も吹き替えられている場合があります。洋画や海外ドラマの音声トラックにはセリフだけの入ったトラックとは別に音楽や効果音の入ったME(Music & Effect)と呼ばれるトラックがあるのですが、日本語吹替版は基本的にセリフだけの音声トラックを日本語に吹き替えることで作られます。そのため、MEのトラックに歌がある場合は吹替版でもそのまま原音の歌が使用されますし、歌がセリフのトラックにあっても、他のセリフなどと被っていなければ原音を使用する場合もあるかと思います。どちらにせよ、歌まで吹き替えるのは時間や予算が十分にかけられる大作映画が中心で、毎週限られた時間で収録が行われる海外ドラマではなかなか難しいものがあるのかもしれません。

令和元年に最終章を迎えた世界的大ヒットの大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』

2011年の全米放送に続き、日本では2013年から放送され、世界同時公開により令和元年となる2019年の5月に全世界が注目する中で完結した大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』。エミー賞を最多受賞したドラマとしての記録をすでに打ち立て、日本では人気の出づらいファンタジー作品でありながらも多くのファンを獲得しました。

吹替の収録では全員が一度にスタジオに入りきらないというほどの大人数が集まる本作。大河ドラマにふさわしい声優陣が揃っていて、花輪英司さん、本田貴子さん、森川智之さんら数多くの吹替作品で主役を務める方々だけでなく、アニメを中心に活躍されている中村悠一さん、福山潤さん、島信長さん、津田美波さん、内田雄馬さんといった方々も出演しています。

吹替には、本作のようにアニメを中心として声のお仕事をされている声優が出演することもあります。

普段はアニメを中心に見ていてあまり海外ドラマを見ないという人も、そういう声優のファンならば、ぜひ追いかけて海外ドラマを見てほしいものです。きっと新しい出会いがあるでしょう。もちろん、吹替ファンにとっても好きな声優が出演している他の海外ドラマを追いかけてみることはオススメ。意外な作品に出会えるかもしれません。



以上、独断と偏見で、吹替で振り返る名作海外ドラマを選ばせて頂きました。「いやいや、こっちの方が名作だろ」というご意見はごもっとも。名作というのは人それぞれなので、ぜひ今まで見てきた海外ドラマを振り返って自分だけの名作を挙げながら、令和の時代に待っている新たな名作海外ドラマも楽しんでいってください。

