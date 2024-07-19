宮田笙子
宮田笙子は、日本の体操選手。2022年世界体操競技選手権の平均台で銅メダル、2022年アジア体操競技選手権の跳馬とゆかで銀メダルを獲得している。
2025年6月11日
2024年12月22日
2024年12月7日
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宮田笙子のパリ五輪辞退問題 競技者の喫煙は「極めて稀」
喫煙については「競技者がたしなむことは極めて稀」だと説明
デイリースポーツ
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パリ五輪直前に飲酒・喫煙の宮田笙子 体操協会が厳重注意処分
日本体操協会は7日に理事会を開催し、第三者機関の調査結果を公表した
デイリースポーツ
2024年7月31日
2024年7月29日
2024年7月25日
2024年7月23日
2024年7月22日
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ロンブー田村淳、未成年飲酒＆喫煙を告白「他人にとやかく言えません」
「喫煙、飲酒のことで他人にとやかく言えません」と言及
J-CASTニュース
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カズレーザー、五輪辞退した宮田笙子を巡り私見「周りが言えることはない」
ルール違反への処分を巡り「多分事前に互いに了承をしている」と言及
J-CASTニュース
2024年7月21日
2024年7月20日
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宮田笙子の五輪辞退 18歳からの喫煙を明かした野田佳彦氏に流れ弾
この件をめぐり、一部ネット上では野田佳彦氏の名前が注目を集めている
Smart FLASH
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宮田笙子の代表辞退 野口健氏の意見にツッコミ殺到「論点ずれすぎ」
Smart FLASH
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「もったいないねえ」飲酒・喫煙で五輪辞退 宮田笙子の祖母が本音告白
女性自身