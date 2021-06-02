立川ホテル死傷事件
『立川ホテル死傷事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月15日
2023年12月11日
2021年6月16日
2021年6月5日
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「16歳の頃に初デリヘル」19歳少年が起こしていた職場での金銭トラブル
「16歳の頃に初めてデリヘルを利用した」と供述しているとされる
文春オンライン
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立川のホテルで女性が殺害された事件「デリ嬢」が語る実名報道への恐れ
被害女性が実名報道されたことに、同じく「デリ嬢」である女性は恐れも
NEWSポストセブン
2021年6月4日
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19歳少年「愛情を注がれていない」立川市ホテル男女殺傷事件
「自分は愛情を注がれていない」などと供述していることが新たに分かった
FNNプライムオンライン
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立川男女殺傷事件 初対面の「危ない」人間はこう見分ける
第六感を信じ、「何となく変」と感じた人には絶対に近づかないことだと説明
東スポWEB
2021年6月3日
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立川の殺傷事件をめぐり逮捕された19歳は少年扱い 中川翔子が憤り
中川翔子は3日の番組で、「少年扱い」は「本当に納得がいかない」と言及
デイリースポーツ
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立川ホテル死傷事件で逮捕の少年「風俗の女性は少子高齢化を助長」
捜査関係者への取材で、逮捕された少年が女性を刺した理由を話したと判明
日テレNEWS NNN
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立川のホテルで起きた男女殺傷事件 逮捕の少年は米国の死刑囚と共通点？
逮捕された少年は、ある米国の死刑囚と共通点があると国際社会病理学者
東スポWEB
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古市憲寿氏、逮捕者＆被害者の実名報道に疑問「本当に必要なのか？」
古市憲寿氏は逮捕者と被害者の実名報道について「必要か？って思う」と言及
デイリースポーツ