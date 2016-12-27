SMAP×SMAP最終回
『SMAP×SMAP最終回』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月31日
2017年1月7日
2016年12月30日
-
鈴木おさむ氏 スマスマ最終回での記念撮影はSMAPの提案と明かす
メンバーとスタッフとの記念撮影は、メンバー発信のものだったと説明
オリコンニュース
-
中国大使館が「ありがとうSMAP」とつぶやいた理由 日本文化の啓蒙者
中国メディアは28日、中国大使館がSMAPに感謝を示した意図について掲載
サーチナ
2016年12月29日
-
フジ、SMAP解散で便乗商法を狙う？ 年明けのめちゃイケに中居正広が出演か
年明けの「めちゃイケ」に、中居正広がピンで出演する可能性があるそう
東スポWEB
-
「スマスマ」最終回 「世界に一つだけの花」に普段と違う部分があった
サビで槇原敬之のコーラスが入っていないバージョンになっていたという
オリコンニュース
-
「スマスマ」打ち上げにSMAPが豪華景品 スタッフに感謝の品贈る
顔を出すことはなかったが、催しの景品として感謝の品が送られていたそう
デイリースポーツ
2016年12月28日
-
SMAPに関する発言に「規制」小倉智昭が「とくダネ！！」の内情暴露
打ち合わせでは、「ここから先はやめてください」という縛りがあったという
日刊スポーツ
-
「中居正広のプロ野球魂」で「スマロス」吹き飛ばす怒涛の攻勢
SMAPの曲を数多く使用し、「スマスマロス」を吹き飛ばすほどの怒涛の攻勢
オリコンニュース
-
田村淳 中居正広が「スマスマ」最終回でみせた振り付けに驚き
「世界に一つだけの花」を熱唱する中で、アドリブの振り付けを見せた中居
トピックニュース
-
SMAPの「大晦日は4人で慰労会」報道 複数の関係者が強く否定
一部では、木村を除く4人が大みそかに集まって慰労会を開くとも伝えられた
日刊スポーツ
-
ソフトバンクのSMAP特別CM 1分間で支払った料金は2000万円以上か
所属事務所、テレビ局と一日限定の契約を結んだことで放送が実現したという
スポーツ報知
-
「スマスマ」28日に番組打ち上げ SMAPのメンバーは参加せず
番組の黎明期を知る関係者や、最後まで体を張って支えたスタッフたちが参加
日刊スポーツ
2016年12月27日
-
杉崎美香 支えになった香取慎吾から言われた言葉明かす
「めざにゅ〜」MCを務めていた当時「ずっと続けてください」と言われたそう
日刊スポーツ
-
坂上忍、SMAPのラストステージに涙 「元に戻るってことはないだろう」
「世界に一つだけの花」を歌ったSMAPのラストステージに涙したという坂上
女性自身
-
スマスマ最終回でひんしゅくを買った演出 Twitterトレンドにも「追悼番組」
オルゴール音が使われるなどの演出に「まるで追悼番組」との声が寄せられた
J-CASTニュース
-
中居正広のグループ愛「絶対SMAP守れるよ」 スマスマ最終回ではカット
13年に企画で5人旅をした際に発した、「俺、絶対SMAP守れるよ」というもの
トピックニュース
-
スマスマの同時ネット放送されない…嘆く宮崎県民に朗報
同時ネットされなかったテレビ宮崎は、31日正午から放送される
スポニチアネックス
-
「スマスマ」最終回収録直前の中居正広の様子 ヒロミが明かす
中居と会話する機会があり、「世界に一つだけの花」について話したそう
トピックニュース
-
「SMAP×SMAP」最終回 SoftBankのCMにあった粋すぎる演出
SMAPへ向けた感謝の言葉の最後に「SoftBank→Smap」という仕立てのCM
トピックニュース