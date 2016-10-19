黒田博樹の現役引退
『黒田博樹の現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年5月19日
2016年11月7日
-
黒田博樹が24歳当時に2歳児としていた約束 「ちょっとは有名に」
秋季キャンプで坂路ダッシュしていた際に、偶然会った少年との秘話
デイリースポーツ
-
黒田博樹、大谷翔平が「すごくうらやましい」 独占手記で吐露
真っすぐで押し切るスタイルを捨て、マウンドに上がるのは辛かったと話す
スポーツ報知
2016年11月6日
2016年11月5日
2016年11月4日
-
新井貴浩、黒田博樹のイジリにタジタジ 「ひっくり返りそうになった」
「さっき、この後、FA宣言の会見をすると言っていました」と発言
デイリースポーツ
-
黒田博樹の冗談に会場が爆笑 新井貴浩について「どっきり発言」
「さっき、この後、FA宣言の会見をすると言っていました」と発言
デイリースポーツ
-
黒田博樹、現役生活最後の1球を振り返る 「いい思い出になった」
「長い回を投げたかったんですが。でも僕自身はいい思い出になった」と回想
デイリースポーツ
2016年11月2日
-
黒田博樹 現役最後の相手、大谷翔平にコメント「ショッキングだった」
大谷について「すべてが一流というのはありえないと思っていた」とコメント
スポーツ報知
-
黒田博樹の偉大な功績を米サイトが賛辞 「3つの時代で成功した」
「3つの時代、環境で成功した」と、異なる3つのチームで成功したことを称賛
フルカウント
2016年11月1日
2016年10月30日
2016年10月26日
2016年10月25日
2016年10月20日
2016年10月19日
-
リオ金の金藤理絵が黒田博樹投手へエール 「優勝で終われたら最高の引退」
「最後は優勝で終われたら、一番いい引退のされ方になる」とコメント
東スポWEB
-
前田健太が黒田博樹の引退に言及 「お疲れさまですと言いたい」
「すごくさみしいですし、悲しい」と神妙な顔つきで切り出した前田
スポーツ報知
-
黒田博樹、メールでイチローに引退報告 「怖かったけどホッとした」
イチローから「お疲れさま」「応援しておくよ」と返信をもらったという
東スポWEB
-
黒田博樹の引退会見が7分で終了 TSSの2時間特番が「達川ショー」に
しかし会見は7分程度で終了してしまい、達川光男氏のフリートークが開始
J-CASTニュース