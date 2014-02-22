キャイ〜ン天野の結婚

キャイ〜ンの天野ひろゆき(43)が2月22日に放送されたフジテレビ系「もしもツアーズ」で、元アナウンサーの荒井千里さん(30)との結婚を発表した。

2014年10月12日

2014年10月6日

2014年3月10日

2014年3月3日

2014年3月1日

2014年2月27日

2014年2月26日

2014年2月25日

2014年2月24日

2014年2月23日

2014年2月22日