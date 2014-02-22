キャイ〜ン天野の結婚
キャイ〜ンの天野ひろゆき(43)が2月22日に放送されたフジテレビ系「もしもツアーズ」で、元アナウンサーの荒井千里さん(30)との結婚を発表した。
2014年10月12日
2014年10月6日
2014年3月10日
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中居が驚いた天野の結婚保証人
婚姻届の保証人が、香取慎吾だったことが明らかになった
デイリースポーツ
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天野、結婚の決め手は東京五輪
10日放送「SMAP×SMAP」に出演し、結婚を決めた理由が「東京五輪」だと明かした
デイリースポーツ
2014年3月3日
2014年3月1日
2014年2月27日
2014年2月26日
2014年2月25日
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岡村、天野ひろゆきの結婚に憤慨
天野から「相談も何もなかった。完全な裏切り行為です」と憤慨
オリコンニュース
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天野の結婚 マエケン嫁が関与か
2人の出会いには、プロ野球広島の前田健太の妻が関与しているのでは、と噂される
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年2月24日
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天野ひろゆきが隠した彼女と資産
瀧上は「合コンに誘ったが断られた。ひょっとすると結婚するからか」と推察
日テレNEWS NNN
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天野の結婚 ナイナイ岡村は複雑?
24日にブログを更新し、祝福に対する感謝の言葉を綴っている
スポニチアネックス
2014年2月23日
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宮迫、天野結婚で岡村を思いやる
雨上がり決死隊の宮迫博之は「岡村を置いて行かないで」とツイート
スポニチアネックス
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天野の妻 グラビア飾った元アナ
荒井さんは2011年にフリーに転身、現在はラジオ番組のアシスタントを務める
デイリースポーツ