記事ポイントデベロップ「HOTEL R9 The Yard 鞍手」開業鞍手工業団地へ車5分圏内のコンテナホテル有事にレスキューホテルとして機能 デベロップが、福岡県鞍手郡鞍手町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 鞍手」を2026年7月25日(土)に開業します。工業集積地の出張や長期滞在需要に対応し、有事には災害支援に活用されるホテルです。「R9 HOTELS GROUP」では全国で148店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては140店舗