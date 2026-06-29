ダイソーで、ちょっと珍しいスライダーバッグを発見。食品の保存ではなく、小物の整理整頓に便利なアイテムです！中に仕切りが付いており、種類ごとに分けて収納できて便利。バッグ内の整理や旅行、アウトドアなどに活躍します。さらに、外から中身を判別しやすい機能もプラス。取り出しやすさに特化した優れものです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：仕切り付きスライダーバッグLサイズ3枚価格：￥110（税込）サイ