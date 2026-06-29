Ｚｅｎｋｅｎはマーケティング事業が主力。また、海外人材事業にも注力しており、同事業の売上高構成比を２５年６月期の２５％から３０年６月期には４３％まで高める計画だ。 ５月１５日に発表した２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比５４．９％増の４億９８００万円で着地。マーケティング事業は減収減益となったものの、海外人材の紹介人数などが