自発的に考えてほしいという思いから「まずは自分で考えてみて」と伝えても、部下がフリーズしてしまう――そんな経験はないだろうか。自発性を引き出すには、別のアプローチが必要だという。「自分で考えて」では、部下は動けない自発的な部下を育てたいと考えたとき、多くの上司がまず試みるのは、考える余白を大きく与えることだ。「新商品の企画書、まずは自分で考えてつくってみて」というように、あえて細かい指示をせず、部