MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、「日比谷音楽祭2026」への出演を振り返りました。新しい学校のリーダーズ――史上最高に豪華な学校のチャイム！SUZUKA：さて、1ヶ月ぶりの登校となりますが、私たち