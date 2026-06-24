MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、「日比谷音楽祭2026」への出演を振り返りました。

新しい学校のリーダーズ

FORUM座 Hibiya Dream Session 2



自称「青春日本代表」

今も世界を舞台に活動を広げている、#新しい学校のリーダーズ https://x.com/hashtag/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が日比谷音楽祭に初登場💃#日比谷音楽祭2026 https://x.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%AF%94%E8%B0%B7%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E7%A5%AD2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#みんなでつくる音楽祭 https://x.com/hashtag/%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A7%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E7%A5%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/GIZ7yL66oc https://t.co/GIZ7yL66oc — 日比谷音楽祭 Hibiya Music Festival (@hibiyamusicfes) May 31, 2026 https://x.com/hibiyamusicfes/status/2061079938485408193?ref_src=twsrc%5Etfw

SUZUKA：さて、1ヶ月ぶりの登校となりますが、私たち新しい学校のリーダーズは「新しい学校の青春部ツアー」があったり、フェスに出演したりと各地でライブをしています。今夜はコチラをお届けしましょう。「近況Arigato!!!」！SUZUKA：私たちの近況を「ありがとう」を込めて発表していきましょう。KANONさん、お願いします！KANON：はい。まずは「日比谷音楽祭2026」に出演させていただきました、Arigato!!!SUZUKA：楽しかったね、かなりゴージャスで豪華な内容で。KANON：貴重な経験でしたね。RIN：The Music Park Orchestraの皆さまとコラボレーションさせていただいて、全4曲「オトナブルー」と「青春を切り裂く波動」、「Pineapple Kryptonite」と「One Heart」を披露させていただきました。SUZUKA：１番レアやったのが、やっぱ「Pineapple Kryptonite」ですよね。MIZYU：そうだね、生演奏でパフォーマンスをしたのは初めてでしたね。だから、主催者の亀田誠治さんが「リーダーズでこの曲を演奏したい」っていうのを決めてくれたので。「我々からこれがやりたいです」っていうんじゃなくて、逆に選んでもらえるっていうのが新鮮で。そのなかで「Pineapple Kryptonite」を選んでいただけたのも新鮮だし、リハーサルに入ったときの生のサウンドも新鮮でした！RIN：リハーサルのときに、どうやって私たちを呼び込もうかっていう話になって。そのときに私たちが「チャイムで登場したいんですけど」ってお願いしたら、オーケストラの皆さんで、今までで史上最高に豪華な学校のチャイムを演奏してくださって。KANON：めっちゃ鳥肌立った！SUZUKA：かなりロックやったね。RIN：凄かったね。SUZUKA：じゃあこれは、亀田誠治さんに！ 亀田誠治さん！全員：Arigato!!!



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