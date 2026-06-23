完熟ブルーベリーが贅沢すぎ！ 農園カフェで大人のご褒美かき氷 日々の仕事や家事で忙しい毎日に、ちょっと特別なご褒美を。 名古屋の中心部から車で45分～1時間。岐阜各務原IC下車5分の『ブルーベリーファーム MAUVE』で6月22日(月)より、夏季限定の「農家のかき氷屋さん」がスタート。 期間は8月末日までの予定。 農園で育てた完熟ブルーベリーをはじめ、地元